Замдиректора ФБР Маккейб ушел в отставку

Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб ушел в отставку.

Как сообщила в своем микроблоге американская телекомпания NBC, Маккейб исполнял обязанности директора ФБР с мая по август прошлого года после того, как президент Трамп принял решение об увольнении Джеймса Коми с поста директора ФБР, указав, что не был удовлетворен его работой.

FBI Deputy Director Andrew McCabe stepped down effective today, multiple sources familiar with the matter told @NBCNews https://t.co/z2WXktMsty pic.twitter.com/wtMszroVvZ — NBC News (@NBCNews) 29 января 2018 г.

В сообщении говорится, что несколько источников, знакомых с ситуацией, отметили, что Маккейб активно участвовал в проводимом ФБР расследовании предполагаемого вмешательства России в предвыборную кампанию в США в 2016 году.

Ранее портал iz.ru сообщал, что конгрессмен призвал Трампа дать показания спецпрокурору по поводу так называемого российского вмешательства.