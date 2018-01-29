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Замдиректора ФБР Маккейб ушел в отставку

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Фото: Global Look Press/dpa/Ron Sachs
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Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб ушел в отставку.

Как сообщила в своем микроблоге американская телекомпания NBC, Маккейб исполнял обязанности директора ФБР с мая по август прошлого года после того, как президент Трамп принял решение об увольнении Джеймса Коми с поста директора ФБР, указав, что не был удовлетворен его работой.

В сообщении говорится, что несколько источников, знакомых с ситуацией, отметили, что Маккейб активно участвовал в проводимом ФБР расследовании предполагаемого вмешательства России в предвыборную кампанию в США в 2016 году.

Ранее портал iz.ru сообщал, что конгрессмен призвал Трампа дать показания спецпрокурору по поводу так называемого российского вмешательства.

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