Замдиректора ФБР Маккейб ушел в отставку

Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб ушел в отставку.

Как сообщила в своем микроблоге американская телекомпания NBC, Маккейб исполнял обязанности директора ФБР с мая по август прошлого года после того, как президент Трамп принял решение об увольнении Джеймса Коми с поста директора ФБР, указав, что не был удовлетворен его работой.

FBI Deputy Director Andrew McCabe stepped down effective today, multiple sources familiar with the matter told @NBCNews https://t.co/z2WXktMsty pic.twitter.com/wtMszroVvZ