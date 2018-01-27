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ФБР назвало причину смерти экс-министра печати РФ Лесина

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Бывший министр по делам печати РФ и экс-глава «Газпром-Медиа» Михаил Лесин умер в результате несчастного случая, к которому привело злоупотребление алкоголем. Такие выводы сделало Федеральное бюро расследований (ФБР) США.

Лесин был найден мертвым 5 ноября 2015 года в отеле в Вашингтоне. Ряд американских СМИ выдвинули версию о насильственном характере смерти экс-министра. Так, издание BuzzFeed со ссылкой на источники в ФБР сообщило, что Лесин был забит битой до смерти.


«Расследование установило, что нет никаких доказательств в поддержку версии, согласно которой Лесин умер в результате убийства или противозаконных действий третьих лиц», — говорится в отчете ФБР.

При этом следователи всё же признали, что Лесин умер в результате удара тупым предметом, однако это произошло из-за несчастного случая.

«Лесин не смог удержать равновесие, потому что находился в состоянии опьянения», –– заключили эксперты ФБР.

Сразу после обнаружения тела министра в отеле Four Seasons сообщалось, что он скончался от сердечного приступа. Однако судмедэкспертиза установила, что российский министр умер от «тупой травмы головы» и «сильной интоксикации этанолом». Экспертиза также установила, что на конечностях тела Лесина были травмы.
 

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