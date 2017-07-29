В полиции Вашингтона опровергли сообщения BuzzFeed о том, что бывший министр по делам печати и телерадиовещания РФ Михаил Лесин был убит в ноябре 2015 года. Об этом пишет агентство ТАСС.

«Я не уверена, откуда BuzzFeed черпает информацию, поскольку управление полиции Вашингтона остается головным ведомством, проводившим расследование по данному делу, и оно не приходило к выводу о том, что его (Лесина) смерть представляла собой убийство», — сказала представитель управления полиции в Вашингтоне Рейчел Рид.

Она также отметила, что дело будет возобновлено, если полиция обнаружит новые подробности, связанные со смертью бывшего российского министра.

Ранее американское издание BuzzFeed со ссылкой на источники в ФБР сообщило, что Лесин, возможно, был убит.

Михаил Лесин умер в результате несчастного случая в ноябре 2015 года. Его тело было обнаружено в номере отеля в Вашингтоне 5 ноября.