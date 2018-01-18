Прямой эфир

ФБР заподозрило Россию в передаче денег в стрелковую ассоциацию США

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/John Davenport
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ФБР заподозрило зампредседателя Банка России Александра Торшина в передаче денег Национальной стрелковой ассоциации (НСА) США. Эти средства якобы мог использовать Дональд Трамп для победы в президентских выборах.

О расследовании в отношении НСА сообщила информационная служба McClatchy. Утверждается, что организация, отстаивающая право американцев на ношение оружия, во время избирательной кампании потратила 30 млн, передает «РИА Новости».

Агентство отмечает, что Александр Торшин является давним членом НСА. Кроме того, в 2016 году на одном из мероприятий организации он беседовал со старшим сыном действующего президента.

В свою очередь, юрист Дональда Трампа-младшего заявил, что их беседа длилась несколько минут и касалась исключительно оружия — тема выборов президента не затрагивалась.

Первые обвинения в связях Трампа с Россией прозвучали после поражения на президентских выборах в США в 2016 году кандидата от демократов Хиллари Клинтон. После этого ФБР начало расследование, также в США было составлено «досье на Трампа», которое он сам назвал «кучей мусора» и отметил, что спецслужбы никак не могут подтвердить свои обвинения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФБР планирует оповещать соцсети о попытках «вмешательства» в выборы
Трамп составил рейтинг «фейковых» СМИ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017