ФБР заподозрило Россию в передаче денег в стрелковую ассоциацию США

ФБР заподозрило зампредседателя Банка России Александра Торшина в передаче денег Национальной стрелковой ассоциации (НСА) США. Эти средства якобы мог использовать Дональд Трамп для победы в президентских выборах.

О расследовании в отношении НСА сообщила информационная служба McClatchy. Утверждается, что организация, отстаивающая право американцев на ношение оружия, во время избирательной кампании потратила 30 млн, передает «РИА Новости».

Агентство отмечает, что Александр Торшин является давним членом НСА. Кроме того, в 2016 году на одном из мероприятий организации он беседовал со старшим сыном действующего президента.

В свою очередь, юрист Дональда Трампа-младшего заявил, что их беседа длилась несколько минут и касалась исключительно оружия — тема выборов президента не затрагивалась.

Первые обвинения в связях Трампа с Россией прозвучали после поражения на президентских выборах в США в 2016 году кандидата от демократов Хиллари Клинтон. После этого ФБР начало расследование, также в США было составлено «досье на Трампа», которое он сам назвал «кучей мусора» и отметил, что спецслужбы никак не могут подтвердить свои обвинения.