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Трамп прокомментировал увольнение замдиректора ФБР Маккейба

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Xinhua/Ting Shen
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал увольнение первого заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба. Американский лидер назвал это событие замечательным днем для демократии, обвинив высокопоставленных чиновников ФБР во «лжи и коррупции».

«Эндрю Маккейб уволен, замечательный день для трудолюбивых мужчин и женщин из ФБР, замечательный день для демократии. Лицемерный Джеймс Коми (бывший директор ФБР. — Ред.) был его начальником и сделал так, что Маккейб выглядел мальчиком из церковного хора», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

По словам президента США, Маккейб знал всё о лжи и коррупции, которые происходят на высоком уровне ФБР.

Ранее глава минюста и генпрокурор США Джефф Сешнс отправил в отставку первого заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба. По словам Сешнса, Маккейб не был искренним и откровенным — в том числе под присягой.

Об уходе Маккейба было объявлено в конце января текущего года. Президент США неоднократно критиковал Маккейба за потенциальный конфликт интересов из-за связей с Демократической партией.

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