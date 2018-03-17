Трамп прокомментировал увольнение замдиректора ФБР Маккейба

Президент США Дональд Трамп прокомментировал увольнение первого заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба. Американский лидер назвал это событие замечательным днем для демократии, обвинив высокопоставленных чиновников ФБР во «лжи и коррупции».

«Эндрю Маккейб уволен, замечательный день для трудолюбивых мужчин и женщин из ФБР, замечательный день для демократии. Лицемерный Джеймс Коми (бывший директор ФБР. — Ред.) был его начальником и сделал так, что Маккейб выглядел мальчиком из церковного хора», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

По словам президента США, Маккейб знал всё о лжи и коррупции, которые происходят на высоком уровне ФБР.

Ранее глава минюста и генпрокурор США Джефф Сешнс отправил в отставку первого заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба. По словам Сешнса, Маккейб не был искренним и откровенным — в том числе под присягой.

Об уходе Маккейба было объявлено в конце января текущего года. Президент США неоднократно критиковал Маккейба за потенциальный конфликт интересов из-за связей с Демократической партией.