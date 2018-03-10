СМИ сообщили об изучении командой Мюллера письма Трампа к Путину

Следователи в США, которые занимаются делом о приписываемом Москве вмешательстве в американские выборы, изучают написанное Дональдом Трампом письмом с приглашением президенту РФ Владимиру Путину посетить конкурс «Мисс Вселенная» в российской столице. Об этом пишет The Washington Post .

По данным издания, такое послание американский миллиардер написал в 2013 году. В это же время предприниматель опубликовал в своем микроблоге Twitter сообщение, в котором задался вопросом, посетит его российский лидер его конкурс красоты и если да, то «станет ли он» его «новым лучшим другом».

Как пишет «Газета.ру», пока неизвестно, получал ли Владимир Путин это письмо. В свою очередь адвокат Дональда Трампа Джон Дауд назвал подобную информацию «чушью».

Ранее российский лидер заявил в интервью телеканалу NBC, что не был знаком с Дональдом Трампом до его вступления в должность президента США.