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Комитет конгресса США по разведке не нашел сговора между Трампом и РФ

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Комитет по разведке палаты представителей США не обнаружил доказательств сговора избирательной кампании Дональда Трампа с Россией. С таким заявлением выступил конгрессмен Майк Конуэй.

«Мы не нашли свидетельств сговора. Мы обнаружили, может, не очень верные оценки, неуместные встречи», — отметил политик.

Конуэй добавил, что к аналогичному выводу пришли и сотрудники ЦРУ, занимавшиеся расследованием «вмешательства России» в выборы президента США.

По его словам, доклад по итогам расследования насчитывает около 150 страниц. Он будет представлен на рассмотрение членов комитета от Демократической партии, передает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Конуэй также выразил уверенность, что демократы внесут существенные коррективы в документ. При этом в нем будет отражено, что Россия не оказала влияния на выборы американского президента.

Американские политики неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы главы государства. В частности, Хиллари Клинтон утверждала, что Дональд Трамп одержал победу лишь благодаря Москве.

В свою очередь, российские власти отвергали подобные обвинения, указывая на их абсурдность.

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