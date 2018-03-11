Глава ЦРУ подозревает «вмешавшихся» в выборы россиян в связах с Кремлем

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео подозревает «вмешавшихся» в выборы 13 россиян в связях с Кремлем. Об этом он заявил в воскресенье, 11 марта.

«Россияне пытались вмешаться в выборы в США в 2016 году. Они занимались этим и до этого, у попыток россиян проводить операции, нацеленные на оказания воздействия на Соединенные Штаты, долгая история», — цитирует его ТАСС.

При этом он подчеркнул, что этим занимались именно россияне, а не кто-то за пределами России.

9 марта президент России Владимир Путин заявил, что обвиняемые во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года могли быть как русскими, так и американцами.

16 февраля власти США предъявили обвинения 13 гражданам РФ в рамках расследования дела о якобы имевшем место вмешательстве РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти обвинения абсурдными.