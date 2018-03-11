Прямой эфир

Глава ЦРУ подозревает «вмешавшихся» в выборы россиян в связах с Кремлем

0
Фото: REUTERS/Leah Millis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео подозревает «вмешавшихся» в выборы 13 россиян в связях с Кремлем. Об этом он заявил в воскресенье, 11 марта.

«Россияне пытались вмешаться в выборы в США в 2016 году. Они занимались этим и до этого, у попыток россиян проводить операции, нацеленные на оказания воздействия на Соединенные Штаты, долгая история», — цитирует его ТАСС.

При этом он подчеркнул, что этим занимались именно россияне, а не кто-то за пределами России.

9 марта президент России Владимир Путин заявил, что обвиняемые во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года могли быть как русскими, так и американцами.

16 февраля власти США предъявили обвинения 13 гражданам РФ в рамках расследования дела о якобы имевшем место вмешательстве РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти обвинения абсурдными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия не намерена выдавать обвиняемых во вмешательстве в американские выборы
Трамп не тревожится из-за возможного вмешательства РФ в выборы в ноябре

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017