Все последние годы злые языки и «независимые эксперты» то и дело пытаются найти изъяны в работе «Роснефти». Пытаются — и не могут, переходя к апокалипсическим прогнозам относительно будущего компании. А пока «собаки лают», крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира методично движется вперед. Поступательно, интегрально, рачительно.

2017 год, итоги деятельности в котором стали известны только что, не стал исключением. Пунктирно перечислю некоторые достигнутые результаты.

Несмотря на внешние ограничения, «Роснефть» вновь оказалась мировым лидером среди публичных компаний по объему добычи углеводородов. Их производство увеличилось на 6,5% (жидких углеводородов — на 7,6%, газа — на 2,0%).

Отрадно, что одним из ключевых достижений прошлого года стал опережающий рост нефтедобычи на ключевом добывающем активе, относящемся к «зрелым месторождениям», — «РН-Юганскнефтегаз». В 2017 году рост производства нефти составил там 4,5% (свыше 66,5 млн т).

Динамика прироста добычи «Роснефти» стала одной из лучших среди мировых «мэйджеров». Судите сами: «Роснефть» нарастила добычу углеводородов и жидких углеводородов соответственно на 6,5 и 7,6%, тогда как Total — на 4,7 и 5,9%, ExxonMobil — на 1,7 и 3,5%, Chevron — на 5,2 и 0,2%, Statoil — на 5,2 и 0,7%. Shell сократила добычу углеводородов на 0,1%, а добычу нефти и газового конденсата — на 0,7%.

По всем финансовым показателям «Роснефть» превзошла ожидания инвестиционных аналитиков.

Выручка компании по итогам 2017 года увеличилась на 37,8% в долларовом выражении, достигнув $106,4 млрд. Причем динамика годовой выручки снова выше, чем у конкурентов: выручка Total в долларовом выражении возросла на 14,5%, ExxonMobil — на 17,4%, Chevron — на 23,8%, Shell — на 30,7%, BP — на 31,3%, Statoil — на 33,5%.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам по итогам IV квартала 2017 года составила 100 млрд рублей, увеличившись более чем в два раза квартал к кварталу. По итогам всего 2017 года данный показатель вырос в рублевом выражении на 27,6% и на 40,7% — в долларовом.

Свободный денежный поток или СДП «Роснефти», притом что компания увеличила масштабы деятельности и вошла в новые стратегические международные проекты (вследствие чего выросли капитальные затраты на 30,0% в рублевом и на 47,7% в долларовом выражении), остается положительным на протяжении 23 кварталов подряд. По итогам в 2017 года СДП составил 245 млрд рублей. Важно и то, что затраты на баррель нефтяного эквивалента по-прежнему составляют около $3.

Компания сохраняет комфортный уровень долговой нагрузки.

По итогам 2017 года компания обеспечила плановое погашение всех долговых обязательств. В том числе — и это очень важный показатель для кредитной истории «Роснефти» — был полностью погашен кредит, взятый на приобретение ТНК-BP. Компания является первоклассным заемщиком, о чем свидетельствует в том числе высокий кредитный рейтинг инвестиционного уровня, присвоенный ей агентством Moody's.

Еще один принципиальный аспект: в 2017 году совет директоров «Роснефти» утвердил изменения в дивидендной политике, по которым минимальный уровень дивидендных выплат увеличен с 35 до 50% от чистой прибыли по МСФО. Как результат, по итогам 2017 года «Роснефть» выплатила рекордные дивиденды в размере 104 млрд рублей.

Здесь же нужно сказать об утвержденной в конце 2017 года программе развития Самотлорского месторождения, появившейся благодаря решению правительства России о предоставлении на ближайшее десятилетие «самотлорских» льгот по уплате НДПИ. В ближайшие 10 лет «Роснефть» пробурит там более 2,4 тыс. скважин, что даст прирост добычи в объеме более 50 млн т.

2017-й в России был объявлен Годом экологии. В рамках экологических мероприятий на АНК «Башнефть»–«Уфанефтехим» запущена в эксплуатацию одна из крупнейших в мире установок биологических очистных сооружений, завершен проект строительства новой центральной заводской лаборатории Куйбышевского НПЗ, на Рязанской НПК закончены работы по реконструкции установки атмосферной перегонки нефти, а на Ангарской НХК финишировал монтаж крупнотоннажного технологического оборудования строящейся установки гидроочистки дизтоплива. Все эти мероприятия позволят увеличить производство бензинов и дизельного топлива, соответствующих высшему экологическому классу — Евро-5. Кстати, по итогам года объем нефтепереработки на российских НПЗ «Роснефти» увеличился на 15%, достигнув 100,6 млн т.

«Роснефть» придерживается интегрального подхода в развитии бизнеса, приобретая доли в перспективных активах за рубежом и привлекая иностранных партнеров к реализации собственных проектов. В 2017 году была закрыта сделка с китайской компанией Beijing Gas по приобретению 20% ВЧНГ и подписано соглашение о сотрудничестве в газовом бизнесе. Кроме того, «Роснефть» и BP договорились о реализации проекта по освоению Харампурского и Фестивального лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе с общими геологическими запасами более 880 млрд куб. м газа. Наконец, закрыта сделка по приобретению 49% акций Essar Oil Limited, что позволило «Роснефти» выйти на один из наиболее динамично развивающихся мировых рынков. Последовательно реализуются проекты с компаниями из Египта, Венесуэлы, Кубы и других стран.

И всё же главным на фоне положительных итогов деятельности «Роснефти» стало принятие в конце 2017 года стратегии «Роснефть-2022». Программный документ, определяющий направления развития компании на предстоящую пятилетку, ориентирован на качественное изменение бизнеса за счет внедрения передовых управленческих подходов, новых технологий, повышения отдачи от существующих активов. В стратегии указывается, что реализация пятилетнего плана позволит увеличить добычу жидких углеводородов до 250 млн т, к 2022 году прибавит к существующей капитализации порядка 15–20%.

Неудивительно, что стратегия была крайне позитивно воспринята инвесторами.

В целом, знакомясь с результатами деятельности «Роснефти» за 2017 год, ловишь себя на мысли, что новости об очередных достижениях становятся привычными, если не сказать — рутинными. Так, наверное, и должна работать любая компания, принадлежащая такому великому государству, как Россия.

Автор — доктор экономических наук, профессор.

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