«Роснефть» в 2017 году нарастила объемы переработки

Нефтяная компания «Роснефть» в 2017 году увеличила объемы нефтепереработки на собственных НПЗ в России на 15% — до 100,6 млн т, говорится в сообщении компании.

Общий объем нефтепереработки, включая показатели зарубежных предприятий, достиг в 2017 году 112,8 млн т при росте на 12,5%. По динамике роста перерабатывающего сегмента «Роснефть» находится среди лидеров рынка (ExxonMobil в 2017 году увеличил объем переработки на 0,2%, BP — на 0,7%, Chevron и Shell снизили на 1,9% и 5% соответственно).

К 2025 году компания планирует закончить модернизацию более 50 нефтеперерабатывающих заводов. На данный момент закончен этап по переходу на евростандарты, реконструировано более 30 объектов.

Кроме того, «Роснефть» практически завершила формирование контура розничной сети, консолидировав этот бизнес, реализация через который также выросла — на 7% за 2017 год.