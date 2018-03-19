«Роснефть» полностью рассчиталась по кредитам на покупку ТНК-BP

«Роснефть» полностью погасила кредиты, взятые на покупку компании ТНК-BP, следует из сообщения компании.

«В марте 2013 года компания осуществила выборку по четырем необеспеченным долгосрочным кредитам от группы международных банков на общую сумму $31 млрд на финансирование приобретения компании ТНК-ВР. Два из них были полностью погашены в предыдущих отчетных периодах», — сообщили в компании.

Там отметили, что на протяжении всей своей истории компания строго выполняла свои кредитные обязательства.

«Роснефть является первоклассным заемщиком, о чем свидетельствует, в том числе высокий кредитный рейтинг инвестиционного уровня, присвоенный ей агентством Moody's», — говорится в сообщении.

Сделка по приобретению ТНК-ВР «Роснефтью» по цене $61 млрд была завершена в марте 2013 года. Консорциум ААР получил за 50% TNK-BP Limited $27,73 млрд, BP – $16,65 млрд и 12,84% «Роснефти». Для сделки госкомпания заняла в зарубежных банках $31 млрд (двухлетние бридж-кредиты на $24,6 млрд, остальное – на пять лет).