Житель Ленобласти убил соседа из-за жалобы на громкую музыку

Житель города Кингисепп Ленинградской области был убит соседом из-за громкой музыки, сообщает региональный главк СКР.

По версии следователей, в ночь на 18 марта года в холле одного из блоков общежития, расположенном на улице Карла Маркса, между двумя мужчинами произошел конфликт. Потерпевший сделал своему соседу замечание из-за слишком громкой музыки, которая доносилась из комнаты.

В результате потасовки убийца нанес несколько ударов ножом в область живота своему 31-летнему оппоненту, от чего тот скончался на месте.

В ходе осмотра места ЧП было предполагаемое орудие преступления — нож типа катана. Задержан и 37-летний сосед погибшего, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Следствие продолжается.

Ранее портал iz.ru сообщал, что на прошлой неделе на юге России нелегал из Азербайджана забил до смерти пятилетнюю дочь своей сожительницы-россиянки. Подозреваемый признался, что убил девочку из-за того, что она мешала ему смотреть фильм.