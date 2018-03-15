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Неизвестные расстреляли депутата в Рио-де-Жанейро

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Фото: REUTERS/Geraldo Bubniak
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В Рио-де-Жанейро застрелили депутата муниципального собрания Мариэли Франку. Убийство предположительно связано с ее профессиональной деятельностью.

Нападение было совершено в среду, 14 марта, когда депутат возвращалась с мероприятия, посвященного борьбе с расовой дискриминацией. Неизвестные расстреляли автомобиль чиновника. Вместе с Франку погиб ее водитель, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

В полиции отметили, что личные вещи депутата остались в машине. Это говорит о том, что Франку была убита из-за своей профессиональной деятельности.

Ситуация в сфере общественной безопасности в Рио-де-Жанейро в последние месяцы резко ухудшилась. В этой связи президент Бразилии Мишел Темер передал командование правоохранительными органами штата армии. Подобное происходит впервые с середины 1980-х годов, когда в стране была свергнута военная диктатура.

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