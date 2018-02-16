В США арестован автор поста с угрозами повторить расстрел в школе

В Южной Каролине арестован автор сообщения в социальных сетях с угрозами повторить события в школе Паркленда в другом учебном заведении на юге Флориды.

«Мы расследовали источник первоначального поста, власти Южной Каролины арестовали его автора», — сообщило в Twitter управление шерифа округа Броуард (штат Флорида).

Первоначальное сообщение содержало фотопортрет человека в темной одежде и маске, с полуавтоматической винтовкой в руке. Поперек снимка написано: «Раунд 2 Флориды — завтра».

Напомним, накануне в школе города Паркланд её выпускник открыл огонь из автоматического оружия. В результате погибли 17 человек, еще пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии. Подозреваемый стрелок — 19-летний Николас Круз — был задержан и признал свою вину.

Как писал iz.ru, в сентябре прошлого года пользователь YouTube под ником Николас Круз оставил под одним из видеороликов комментарий: «Я собираюсь стать профессионалом по расстрелам в школах». Тогда его не разыскали.