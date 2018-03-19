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Путин набирает 75,91% голосов после обработки 70% протоколов

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах главы государства с 75,91% голосов избирателей после обработки данных 70,02% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных ЦИК РФ.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин получает 12,59% голосов избирателей, лидер ЛДПР Владимир Жириновский набирает 6,08% голосов.

По данным Центризбиркома, у Ксении Собчак — 1,48% голосов, у лидера «Яблока» Григория Явлинского — 0,88%, у бизнес-омбудсмена Бориса Титова — 0,68%, у лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина — 0,66%, у главы партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина — 0,64%.

Предварительные результаты голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени по мере ввода данных протоколов в ГАС «Выборы». Выборы президента России состоялись 18 марта.

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