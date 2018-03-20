Сегодня мы наблюдаем рост производства сельскохозяйственной продукции и одновременно превалирование темпов роста экспорта над импортом. Благоприятное влияние на рыночную ситуацию оказывает расширение программ государственной поддержки агропромышленного комплекса.

Россия отправляет сельскохозяйственную продукцию более чем в 60 стран мира. Четверть приходится на страны СНГ, в Восточную Азию идет 19% поставок, в Африку — около 17%, в страны Европы — 12%. Основным сельскохозяйственным экспортным товаром сейчас по-прежнему остается зерно — на него приходится 40% всех поставок продукции АПК за рубеж. По прогнозам экспертов, в текущем сезоне Россия сможет вывезти за границу около 45–47 млн т зерна. Одну из лидирующих позиций в структуре экспорта продукции АПК занимают рыба и морепродукты (около 18%) — поставки этого товара за рубеж в 2017 году составили более 1,5 млн т.

Получается, что Россия вывозит и продает за границей главным образом не готовую продукцию, а сырье. Мы поставляем за рубеж более 64 млн тпродуктов, но только 10% из них уже переработанны. Хотя по многим категориям таких товаров отечественные производители способны значительно расширить экспортные поставки. Речь идет, например, о соевом масле, сахаре, соли, кондитерских изделиях и муке.

Но отечественные товары имеют довольно низкую цену на мировом рынке — это самая главная проблема. Однако развивать экспорт готовых продуктов все-таки необходимо, ведь это позволит реализовать товары на новых рынках, что даст дополнительный доход для производителей и будет стимулировать дальнейший рост производства. Технологии для этого в стране есть, их только нужно научиться грамотно применять — эта задача должна быть решена в самые короткие сроки.

Как этого достичь? Наиболее быстрый путь — за счет мер государственной поддержки. В России действует немало программ помощи по развитию экспорта. Соответствующие проекты есть у Минпромторга, Минсельхоза, Российского экспортного центра. Но программы поддержки необходимо переориентировать именно на переработанную продукцию, а не на сырье.

Кроме того, российским экспортерам нужно задуматься о том, как сделать отечественную продукцию востребованной на внешних рынках, обратить внимание на мировые тенденции. С ростом городского населения продукция быстрого приготовления сегодня становится очень популярной во всем мире — и отечественные предприятия уже начинают выпускать такие товары, удовлетворяя растущий спрос. Нет сомнений, что в будущем эта тенденция только усилится.

Еще один глобальный тренд — это ориентация на продукты, обогащенные витаминами. Зарубежный рынок такой продукции в последнее время демонстрирует хорошие показатели роста, ежегодно увеличиваясь на 15–30%. Это говорит о том, что современный покупатель хочет употреблять продукты повышенной физиологической ценности. Например, разнообразные снеки, заменяющие полноценный прием пищи, и тому подобное. Российские производители, ориентированные на экспорт, несомненно, должны это учитывать.

Автор — исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз»

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