В этом году едва ли стоит ожидать значительного повышения цен на большинство продуктов питания — аналитики отмечают замедление их роста во всех сегментах потребительского рынка. На это влияет целый ряд факторов.

Инфляция на данный момент находится на рекордно низком уровне. Скорее всего, ее показатель не превысит 4% на протяжении всего 2018 года. Благодаря хорошему урожаю и благоприятной конъюнктуре мировых рынков, темпы продовольственной инфляции снизились с 4,6% в 2016 году до 1,1% в 2017 году. При отсутствии негативных погодных шоков в 2018 году мы не ожидаем ее роста.

Второй фактор, определяющий цены на продукты, — курс рубля — также демонстрирует положительную динамику. Сейчас отмечается определенное укрепление курса, а значит, в рублях дешевеют и импортная продукция, и импортные составляющие для производства отечественной продукции (семена, средства защиты растений, оборудование).

Сдерживающим фактором для роста цен остается невысокая покупательная способность населения, связанная с периодом снижения доходов.

Кроме того, благодаря хорошему урожаю Россия обеспечила себя хорошим запасом сырья для производства основных продуктов питания, что также положительно отразится на их стоимости для потребителей. Такие продукты, как хлеб, сахар, крупы, растительное масло, мясо и мясопродукты вряд ли подорожают.

В 2017 году урожай зерна в России составил рекордные 134,1 млн тонн. Это уже отразилось на снижении цен на муку — средняя потребительская цена 1 кг пшеничной муки сейчас находится на уровне 32 руб.

Вместе с этим в стране наблюдается существенный переизбыток мяса птицы. Перепроизводство курятины, по данным наших участников рынка, составляет от 105 до 115%. На ценах это отразилось следующим образом: стоимость 1 кг мяса кур за год упала со 138,07 руб. до 125,12 руб. и продолжает снижаться.

У этого явления есть как положительные, так и отрицательные стороны. Принимая во внимание значительный рост собственного производства, можно с уверенностью сказать: Россия в состоянии обходиться без импорта этой продукции. Но уникально низкие текущие цены на птицу отражаются на рентабельности отечественных птицефабрик и могут привести к уходу с рынка многих игроков. Если это произойдет в ближайшее время, тренд на понижение цены, безусловно, сменится на противоположный.

Второй год подряд в России наблюдается значительное перепроизводство сахарной свеклы. Ее урожай в 2017 году, как и в позапрошлом, превышает 51 млн тонн. Такой показатель как минимум на 600 тыс. тонн превышает внутреннее потребление. Поэтому цена на сахар также демонстрирует падение. Так, средняя потребительская цена 1 кг сахара за год снизилась с 47,8 до 36,45 руб.

Тренд к уменьшению цены сохраняется и на рынке растительных масел. В частности, 1 кг подсолнечного масла за год подешевел на 8,8 руб.

Если говорить об обратной ценовой тенденции, стоит отметить, что в 2018 году может подорожать молочная продукция. Во многом ее стоимость зависит от сезона — зимой молоко дорожает, летом дешевеет. Но помимо этого цены на молочную продукцию будут зависеть от динамики мировых цен на сырье. В этом случае изменение стоимостных показателей может коснуться только высококачественной продукции. На цену продуктов с добавлением растительных жиров этот показатель существенного влияния не окажет.

По объективным причинам, связанным с неурожаем, удорожание возможно и в сегменте европейских вин. Рост цен может превысить 30%. А внешние факторы (в частности, сложности с грузоперевозкой из-за нехватки полувагонов) могут привести к существенному повышению цен на отечественную соль.

Изменение ситуации с курсом валют может спровоцировать рост цен на продукты, производимые из импортного сырья и приобретаемые за валюту. Прежде всего, к ним относятся чай, кофе, какао и т.п.

Но в целом до конца года ситуация на рынке продовольственных товаров останется стабильной.

Автор –—исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз»

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