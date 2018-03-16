Российская сноубордистка завоевала малый «Хрустальный глобус» в слоупстайле

Российская сноубордистка Софья Федорова завоевала малый «Хрустальный глобус» в слоупстайле.

Приз спортсменка получили после победы на этапе Кубка мира в итальянском Сейзер Альме.

Как сообщает «РИА Новости», это был заключительный старт в дисциплине слоупстайл в сезоне-2017/18.

Ранее в Москве в пятый раз прошел этап мирового тура по сноуборду Grand Prix de Russie в дисциплине Big-Air. Специально для шоу в Крылатском возвели трамплин высотой 50 м и длиной 200 м. Среди участников — 30 сильнейших спортсменов России и зарубежья.