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Российская сноубордистка завоевала малый «Хрустальный глобус» в слоупстайле

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Российская сноубордистка Софья Федорова завоевала малый «Хрустальный глобус» в слоупстайле.

Приз спортсменка получили после победы на этапе Кубка мира в итальянском Сейзер Альме.

Как сообщает «РИА Новости», это был заключительный старт в дисциплине слоупстайл в сезоне-2017/18.

Ранее в Москве в пятый раз прошел этап мирового тура по сноуборду Grand Prix de Russie в дисциплине Big-Air. Специально для шоу в Крылатском возвели трамплин высотой 50 м и длиной 200 м. Среди участников — 30 сильнейших спортсменов России и зарубежья. 

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