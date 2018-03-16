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Более 80% водителей в Москве оплачивают парковку с помощью смартфона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве более 80% водителей используют мобильное приложение для оплаты парковки.

По словам главы департамента транспорта столицы Максима Ликсутова, программа постоянно обновляется и имеет понятный для автовладельцев интерфейс.

С 2015 года число активных пользователей приложения «Парковки Москвы» увеличилось вдвое с 788 тысяч до 1,4 миллиона человек, сообщается на сайте мэра столицы.

Оплачивать городскую стоянку также можно через паркоматы, по телефону, с помощью СМС-сообщения, в личном кабинет или через терминалы партнеров.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что власти не планируют вводить платный въезд в центр Москвы.

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