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Столичные власти не планируют вводить платный въезд в центр города

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Московские власти не собираются вводить платный въезд в центр столицы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления на форуме «Россия — страна возможностей».

Градоначальник отметил, что на данном этапе достаточно введения платной парковки и регулирования движения, «центр внутри Садового кольца поехал быстрее», сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов сообщил о росте потока машин, проезжающих через центр столицы транзитом, однако также отметил, что речи о введении платного въезда в центр пока не идет.

Форум «Россия — страна возможностей» проходит с 13 по 15 марта в павильоне № 75 ВДНХ. Он посвящен развитию системы прозрачных социальных лифтов и самореализации молодежи.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Собянин рассказал об обновлении столичного метрополитена.

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