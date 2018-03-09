Прямой эфир

Услугами «Московского каршеринга» пользуются около 25 тыс. раз в день

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители и гости столицы около 25 тыс. раз в день пользуются сервисом по прокату автомобилей «Московский каршеринг». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter.

«Осенью 2015 года мы запустили «Московский каршеринг». Услуга стала популярной - ежедневно горожане берут эти машины около 25000 раз», — написал мэр.

Градоначальник также отметил, что Москве удалось обойти все европейские города по количеству автомобилей, предоставляемых сервисом краткосрочной аренды. Как указано в сообщении на портале мэра Москвы, с момента создания сервиса размер автопарка вырос в 59 раз и составил 5,9 тысячи машин. При этом к концу года власти планируют увеличить парк автомобилей до 10-15 тыс.

Всего за прошедший год услугами каршеринга пользовались 5,6 млн раз.

В феврале «Яндекс» запустил собственный сервис поминутной аренды автомобилей «Яндекс.Драйв» в Москве и области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Москвы создадут в центре 100 дополнительных парковок для такси
Собянин освободил операторов такси от налога на движимое имущество

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017