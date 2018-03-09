Услугами «Московского каршеринга» пользуются около 25 тыс. раз в день

Жители и гости столицы около 25 тыс. раз в день пользуются сервисом по прокату автомобилей «Московский каршеринг». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter.

«Осенью 2015 года мы запустили «Московский каршеринг». Услуга стала популярной - ежедневно горожане берут эти машины около 25000 раз», — написал мэр.

Градоначальник также отметил, что Москве удалось обойти все европейские города по количеству автомобилей, предоставляемых сервисом краткосрочной аренды. Как указано в сообщении на портале мэра Москвы, с момента создания сервиса размер автопарка вырос в 59 раз и составил 5,9 тысячи машин. При этом к концу года власти планируют увеличить парк автомобилей до 10-15 тыс.

Всего за прошедший год услугами каршеринга пользовались 5,6 млн раз.

В феврале «Яндекс» запустил собственный сервис поминутной аренды автомобилей «Яндекс.Драйв» в Москве и области.