Собянин освободил операторов такси от налога на движимое имущество

Московские каршеринговые и таксомоторные компании и агрегаторы такси сохранят налоговую льготу на движимое имущество в 2018 году в полном объеме. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал во время встречи с представителями этих организаций.

Собянин поддержал инициативу председателя комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Богдана Коношенко, отметив, что предложение является вполне разумным.

«Мы не успеем в этом году разработать такой механизм, который бы реально учитывал отраслевые особенности, в том числе и таксомоторов, и, к примеру того, же подвижного состава Российских железных дорог, пригородного сообщения и метро и т.д.», — цитирует мэра НСН.

Собянин принял решение в текущем году этот налог отменить полностью и отработать схему, которая действительно стимулировала бы обновление подвижного состава и оборудования в последующие годы, с помощью предпринимателей, ассоциаций и общественных организаций.

«А в этом году полностью обнулим этот налог», — резюмировал мэр.

Ранее такси облагались налогом на имущество организаций. Его перестали взимать в 2013 году. Полное освобождение от подобного налога действовало с 2013 по 2017 год. Льгота прекратила действовать с начала 2018 года. Однако право принимать самостоятельные решения относительно них сохранили за регионами.

Собянин отметил также, что в ближайшие два года количество таксистов в Москве может увеличиться на 15–20 тыс. человек. Таким образом, в столице будет действовать около 70 тыс. такси.

Напомним, департамент транспорта Москвы совместно с Транспортной ассоциацией московской агломерации и таксомоторным сообществом разработал единый подход для работы такси в столичных аэропортах. Все легальные такси города и области будут теперь иметь прозрачные тарифы и равный доступ к «первой линии».