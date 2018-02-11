Власти Москвы предложат аэропортам принять единые условия для работы такси

Департамент транспорта Москвы совместно с таксомоторным сообществом и Транспортной ассоциацией московской агломерации разработал единый подход для работы такси в аэропортах Москвы. Теперь все легальные такси столицы и области будут иметь равный доступ к «первой линии» и прозрачные тарифы.

«Правительство города поддерживает перевозчиков, ведущих открытый и честный бизнес, и мы хотим решить эту проблему, которая для некоторых московских аэропортов стала нормой», — приводит слова главы департамента Максима Ликсутова «РИА Новости».

Он отметил, что единые условия работы позволят создать необходимую конкуренцию, что повысит качество услуг и снизит среднюю стоимость поездок. Ликсутов пояснил, что «особенно это важно сейчас, когда Москва готовится принимать чемпионат мира по футболу».

Ликсутов напомнил случай с чилийским журналистом, у которого за проезд от аэропорта Домодедово до гостиницы таксист запросил 50 тыс. рублей. Напомним, личность водителя такси была установлена, на него завели уголовное дело о мошенничестве.

Как пояснили в столичном дептрансе, на сайтах аэропортов указана информация о предпочтительных перевозчиках. Пользуясь своим положением они нередко завышают цены на поездки до 2,5 раза.