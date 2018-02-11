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Uber и Waymo урегулировали спор о краже технологий до суда

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Сервис по заказу такси Uber Technologies Inc. и компания Waymo холдинга Alphabet достигли внесудебного соглашения по урегулированию поданного последней иска о краже технологий.

«Мы достигли соглашения с Uber, которое, как мы считаем, защитит интеллектуальную собственность Waymo сейчас и в будущем», — приводит ТАСС сообщение Waymo.

В результате урегулирования ситуации иск был отклонен. Uber передаст во владение Waymo долю в собственном акционерном капитале, эквивалентную $245 млн. При этом изначально в Waymo требовали $500 млн. В дальнейшем Uber обязуется не использовать конфиденциальную информацию о технологиях Waymo.

Глава Uber Дара Хосровшахи заявил, что «коммерческие секреты Waymo не могли стать известны Uber», а его компания не использовала секретные данные Waymo при разработке собственных технологий.

«Мы предпринимаем шаги с тем, чтобы убедиться в том, что наш лидар и программное обеспечение являются результатом лишь нашей хорошей работы», — добавил он.

Напомним, Waymo обратилась в суд в феврале 2017 года с требованием запретить Uber и ее дочерней фирме Otto использовать технологии беспилотного автомобиля, обвинив их в краже технологий — лидара, который применяется в беспилотных автомобилях. В качестве денежной компенсации Waymo требовала $1,9 млрд. В частности, в иске упоминался бывший инженер Энтони Левандовски, который, как утверждалось, при переходе из Waymo в Otto украл несколько тысяч конфиденциальных файлов.

Ранее 7 февраля портал iz.ru опубликовал информацию о хакерах, которые украли данные 57 млн клиентов и водителей сервиса такси Uber.

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