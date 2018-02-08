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Пражские таксисты устроили марш на автомобилях против Uber

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Фото: Global Look Press/Michal Krumphanzl
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Около 1,5 тыс. таксистов протестуют в Праге против деятельности службы Uber. В течение двух часов они планируют колоннами по 200 машин медленно перемещаться по центру города, рассказала представитель Ассоциации служб такси Каролина Венцлова.

Полиция в демонстрацию не вмешивается.

«Сегодняшний протест не носит характера блокады Праги, наши работники постараются не причинить ущерба автомобилистам. Мы хотим лишь обратить внимание властей страны и города на имеющиеся в нашей сфере проблемы», — приводит ее слова «РИА Новости».

Венцлова добавила, что демонстрация может повториться 9 февраля и на следующей неделе.

Таксисты ополчились на Uber и другие подобные службы за то, что те не имеют сертификаты на перевозку людей, таксометры и ездят без опознавательных знаков на своих автомобилях. В свое оправдание Uber говорит, что не является классической такси-службой, а возит пассажиров в рамках специальных договоренностей.

Протестующие призвали на переговоры глав минтранса и минпромторга, а в случае их отказа — премьера страны Андрея Бабиша.

Тем временем стоимость километра поездки на такси в Москве выросла почти до 40 рублей. При этом время подачи транспорта снизилось до 4–5 минут.

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