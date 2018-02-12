Власти Москвы создадут в центре 100 дополнительных парковок для такси

Порядка 100 дополнительных парковочных мест для такси будет организовано в центре Москвы. Об этом в понедельник сообщил мэр города Сергей Собянин на встрече с представителями таксомоторных компаний, агрегаторов такси и компаний каршеринга.

«Мы проанализируем дополнительную возможность создания парковочных мест, и, я думаю, уже в этом году около сотни дополнительных машино-мест организуем. Особенно в тех местах, где есть дефицит. Количество такси всё больше становится, надо и с парковками работать», — приводит слова градоначальника ТАСС.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, на сегодняшний день в столице для зарегистрированных таксомоторных компаний доступно около 1,5 тыс. парковочных мест и 40 стоянок. Он отметил, что новые дополнительные места планируется создать в центре Москвы до середины лета 2018 года.