Власти не будут отменять плату за парковку в Москве из-за снегопада

Власти Москвы не будут отменять плату за парковку в связи с мощным снегопадом. Об этом в понедельник сообщили в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«Учитывая огромное количество выпавшего снега, который нужно оперативно убрать, делать парковочные места бесплатными не имеет смысла», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Информация о том, что Сергею Собянину направили письмо с предложением временно отменить плату за пользование парковкой в городе из-за сложных метеоусловий, сильно затруднивших движение автотранспорта, ранее появилась в ряде СМИ.

За два прошедших дня эвакуаторы АМПП вытащили из снега 32 грузовика. Серьезные проблемы наблюдались при заезде на МКАД на Симферопольском шоссе, на Новоясеневском проспекте и на проспекте Мира. На федеральных автомобильных трассах за ситуацией следят с помощью беспилотных летательных аппаратов, квадроциклов и снегоходов, сообщили в МЧС.

Из-за аномальных метеоусловий автомобилистам рекомендовали по возможности воздержаться от поездок по городу на личном транспорте, напоминает сетевое издание m24.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города помогут семье мужчины, который погиб в минувшую субботу при падении дерева и порыве линии электропередачи в результате снегопада в столице.