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Дорожные знаки нового типа появятся в Москве

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
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Дорожные знаки нового типа, регулирующие направление движения по полосам, могут появиться в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Отмечается, что новые знаки появятся в Москве в случае успешного завершения эксперимента и только на дорогах, имеющих более четырех полос движения в одном направлении. Как ранее писала газета «Коммерсант», вместо знаков на растяжках над дорогой в рамках эксперимента будут установлены два указателя по бокам проезжей части. Один из них будет направлять движение автотранспорта по нескольким правым полосам, второй — по левым.

Отмечается, что данная мера поможет улучшить архитектурный облик города. Подобная схема уже действует в Республике Беларусь, сообщает сетевое издание m24.ru.  Реализация эксперимента будет проходить в конце марта – начале апреля на пяти перекрестках столицы. В ЦОДД отметили, что он согласован с ГИБДД РФ.

Ранее портал iz.ru сообщал, что к ЧМ-2018 установят дорожные знаки и указатели на английском. Навигация появится также в зонах, прилегающих к стадионам, на железнодорожных вокзалах и в аэропортах.

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