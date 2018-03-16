В России начала активно развиваться цифровая экономика. Многие ее составляющие существенно изменят качественные характеристики налоговых отношений. Вся система будет совершенствоваться, с одной стороны, для обеспечения интересов бизнеса, с другой — усиливать равномерное пополнение бюджета. В ближайшее время будет создана система электронного взаимодействия, которая позволит компаниям проще взаимодействовать с налоговыми органами.

Сейчас цифровые решения стали преобладать над классическими. Переход на цифровую модель развития, по данным Минпромторга, может обеспечить к 2024 году рост производительности труда в обрабатывающих отраслях более чем на 30%. Также это позволит увеличить вклад в ВВП секторов, базирующихся на передовых производственных технологиях, до 15%. Это приведет к росту поступлений в соответствующие бюджеты. Планируется разработать и принять более 50 нормативных актов, которые в течение трех лет позволят внедрить элементы информационной инфраструктуры и безопасности как в деятельность госорганов, так и в работу бизнеса.

Сейчас сложно говорить об эффективности налогового законодательства. Так, например, неоправданно быстро растет количество подзаконных актов. Часто вносятся изменения в Налоговый кодекс, что сказывается на качестве нормативного регулирования.

Правильное администрирование позволяет эффективно распределять бюджетные деньги. А это важнейший вопрос для государства.

Предпринимателям, заинтересованным в сохранении и расширении своего бизнеса, прежде всего нужна стабильная налоговая система. Ее упрощение необходимо, предложения по совершенствованию законодательства нужно широко обсуждать с участием представителей бизнес-сообщества. У законодателя должно быть понимание того, что налоговая система выступает инструментом, который стимулирует развитие предпринимательства и способствует экономическому росту.

Для стимулирования различных видов инновационной деятельности следует формировать благоприятный инвестиционный климат, активизировать налоговые меры для повышения привлекательности малого и среднего бизнеса. Государству важно обеспечивать такой контроль за осуществлением предпринимательской деятельности, который бы не создавал искусственных препятствий.

В России существует около 200 видов надзора: 143 осуществляют федеральные органы власти, 45 — региональные, 11 — органы местного самоуправления. При этом оценка эффективности контроля и надзора ориентирована на достаточно формальные показатели. А нужно смотреть не на количество проверок и выписанных протоколов, а на достижение социально значимых результатов.

В современных условиях особое значение приобретают прозрачность и ясность в отношениях между бизнесом и налоговыми органами. Законные интересы предпринимателей должны иметь гарантии и быть защищены. Однако своевременность уплаты налогов и сборов также нужно постоянно контролировать.

На мой взгляд, нужно проводить мониторинг и сравнительный анализ зарубежного налогового законодательства. В частности, недавно конгресс США окончательно одобрил законопроект о всеобъемлющей налоговой реформе, провести которую не удавалось ни одной предыдущей администрации за последние 30 лет. Законопроект предусматривает радикальное снижение налога на прибыль юрлиц с нынешних 35% до 21, налоговые вычеты на капитальные затраты, а также уменьшение налогов при возвращении в страну доходов от деятельности за рубежом до 15,5% для наличных средств, а для безналичных — до 8%. Напомню, сейчас ставка 35%.

Планирование налоговой политики должно поддерживаться как данными научного анализа, так и практическими исследованиями. Задачи по стимулированию экономической активности могут быть решены только на основе формирования конкурентоспособной налоговой системы.

Автор — профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова

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