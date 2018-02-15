Самоисполняемые законы, онлайн-суды, массовый перевод госуслуг в электронный режим, драматическое снижение бумажного документооборота, повсеместный блокчейн и контролирующий всё вокруг беспристрастный и неподкупный искусственный интеллект — всё это ждет россиян в случае успешной реализации правительственной программы «Цифровая экономика».

Но вернемся на минуту в настоящее.

В середине прошлого года швейцарская бизнес-школа IMD представила индекс цифровой конкурентоспособности, который отражает готовность государств адаптироваться к стремительно меняющейся цифровой обстановке. Россия заняла в нем 42-е место. Согласно рейтингу I-DESI, опубликованному Европейской комиссией годом ранее, наша страна отстает в развитии цифровой экономики от Европейского союза, Австралии и Канады, хотя и опережает Китай, Турцию и Бразилию.

Улучшить позиции на мировой хайтек-арене призвана госпрограмма «Цифровая экономика», утвержденная правительством РФ в июле 2017 года. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, который подписал документ, перевод экономики в «цифру» — вопрос нашей глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности.

Цель программы — организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий практически во всех областях жизни: в экономике, госуправлении, социальной сфере, городском хозяйстве. Горизонт исполнения программы — 2024 год, но первые шаги начали предприниматься уже сейчас. В начале 2018 года широкой публике были представлены своеобразные «дорожные карты». Первостепенной из них без тени сомнения можно признать «Нормативное регулирование», ведь роль качественных законов на пути к столь амбициозной цели сложно переоценить. По словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике Дмитрия Сазонова, парламент рассмотрит более 40 законопроектов, на подготовку которых в бюджете заложено 269 млн рублей.

Фронт законодательных работ поражает своим масштабом и многообразием.

Одним из первых пунктов предлагается создать «единую цифровую среду доверия», которая позволит гражданам подтверждать свою личность не только паспортом, но и, например, по номеру сотового телефона. Электронные документы разрешат подписывать на экранах планшетов. Позаботились авторы и о защите персональных данных, в том числе тех, которые собирают чат-боты и устройства в интернете вещей. В случае успешного внедрения бумажная волокита должна уменьшиться в разы. Вполне возможно, нас ожидает технологический сдвиг, сравнимый с переходом от конвертов с марками к мессенджерам в смартфонах.

Интерес представляет попытка урегулировать «умные города». В основе данной технологии — стремление объединить в единую систему городские коммунальные службы и оснастить объекты инфраструктуры датчиками, собирающими информацию в онлайн-режиме. Это позволит оперативно выявлять неэффективное использование ресурсов и повышать комфортность среды обитания горожан.

Часть нововведений найдет отклик в сердцах практикующих юристов. Им предоставят возможность подавать доказательства, фото, аудио- и видеозаписи в электронной форме в личном кабинете на сайте суда или в системе ГАС «Правосудие». Кроме того, с доказательствами оппонентов можно будет знакомиться удаленно. Сейчас на ознакомление с документами приходится записываться загодя, простаивать очереди, а затем часами фотографировать материалы дела. Выиграют от такого нововведения и клиенты, которым не придется оплачивать монотонную ручную работу своих защитников.

На помощь депутатам призовут искусственный интеллект.

Он поможет выявлять противоречия в законах еще на стадии их принятия, а также будет в автоматическом режиме вносить правки в смежные нормативные акты. Непротиворечивое законодательство — залог стабильности правоприменения. Не секрет, что порой различные «схемы» появляются из-за мелких технических ошибок на стадии принятия законопроекта. В дальнейшем планируется перевести нормы права в машиночитаемый вид и автоматизировать их исполнение.

Повышенное внимание уделено развитию технологии блокчейн.

Предлагается устранить юридический вакуум вокруг таких понятий, как технология распределенных реестров, криптовалюта, токен, смарт-контракт, майнинг и ICO (первичное предложение монет как способ привлечения денег в новые перспективные проекты). К слову о последнем: в 2017 году инвестирование в ICO в проекты с российскими корнями вдвое превысило объем венчурных инвестиций. С начала 2017 года предприниматели привлекли на ICO $293 млн, практически в два раза превысив объем классических венчурных инвестиций в России за 2016 год. Однако из-за отсутствия профильного закона многие проекты покинули российскую юрисдикцию, учредив компании за рубежом. По данным Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) потери экономики России достигли 20 млрд рублей, а объем недополученных налогов приблизился к 4 млрд рублей.

«Цифровая экономика» не могла обойти вниманием вопросы налогообложения цифровой индустрии. В частности, предлагается снизить налоги на доходы от интеллектуальной деятельности (Patent Box), а также предусмотреть специальные льготы по НДФЛ для бизнес-ангелов. По задумке разработчиков, это простимулирует венчурный рынок и повысит инвестиционную привлекательность технологических стартапов.

Помимо направления «Нормативное регулирование» в программе «Цифровая экономика» заявлено еще четыре базовых направления для работ: кадры и образование, формирование исследовательских компетенций, IT-инфраструктура и кибербезопасность.

Автор — преподаватель Бизнес-школы РСПП, партнер практики блокчейн-технологий адвокатского бюро КИАП

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