Плавучий док затонул во Владивостоке

Во Владивостоке затонул плавучий док. В результате инцидента никто не пострадал, разлива топлива нет. Об этом во вторник заявили в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) города.

«12 марта примерно в 4 часа утра (местного времени, около 21:00 мск 11 марта) в ОАО «Дальзавод» у причала, арендуемого ЗАО «Римско», из-за поступления воды в корпус затонул и лег на грунт плавдок ПД-32, принадлежащий ООО «Инто», — приводит ТАСС текст сообщения центра.

По словам собеседника агентства, в плавучем доке не было горюче-смазочных материалов, поэтому опасности загрязнения акватории нет. Судовладелец заявил о планах поднять судно со дна, добавили в МСКЦ.