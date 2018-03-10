Мэр Владивостока просит горожан выйти на уборку снега

С просьбой помочь в уборке снега к жителям Владивостока обратился глава администрации города Виталий Веркеенко. В обращении градоначальника говорится, что в уборке снега властям помогает краевая администрация, военнослужащие и курсанты.

«Мы благодарны им за помощь. Безусловно, справимся, особенно, если все горожане поддержат и помогут. Есть необходимость подключиться и выйти на уборку своих территорий», – приводит пресс-служба Владивостока обращение мэра.

Напомним, что в четверг во Владивостоке выпала месячная норма осадков, основные дороги очищены, однако дороги и тротуары в микрорайонах остаются под снегом. из-за осадков Власти Владивостока запретили въезд в город транспорта, перевозящего крупногабаритные и тяжелые грузы.