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Продолжительный снегопад начнется в Москве в субботу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Продолжительный снегопад ожидает жителей столицы с утра субботы, 10 марта.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

«Снег начнется в субботу утром, около 9:00, и продолжится до середины дня воскресенья. Осадки будут продолжительные, но небольшие, общее количество — не более 3–4 мм», — говорится в сообщении.

По данным метеорологов, в субботу столичный регион окажется в зоне атмосферного фронта, «вдоль которого протянется шлейф снеговых облаков при среднесуточной температуре на 3–4 градуса холоднее положенного по климату».

Отмечается, что высота сугробов в Москве почти не изменится и составит 48–50 см, что на 60–70% больше положенной нормы.

Синоптики назвали начало весеннего сезона аномально снежным — после снегопадов 4 и 5 марта высота сугробов достигла 55 см. Предполагается, что холодная погода продержится по меньшей мере до середины марта.

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