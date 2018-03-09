Снегопад снова придет в Москву 10 и 11 марта

Небольшой снегопад ожидается в Москве в субботу, 10 марта. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.

«Снегопад не будет носить интенсивного характера. По предварительным расчетам, в течение субботы выпадет лишь около 3 см снега», - цитирует агентство своего собеседника.

В ночь на субботу температура воздуха понизится до -12 градусов, днем столбики термометров покажут –3…–5 градусов. Снегопад продолжится и 11 марта.

Синоптики назвали начало весеннего сезона аномально снежным – после снегопадов 4 и 5 марта высота сугробов достигла 55 см. Температура воздуха ниже нормы примерно на 5,3 градуса, сообщает НСН.

Предполагается, что со вторника, 13 марта в Москву придет весенняя погода. Днем столбики термометров будут показывать до +3 градусов, однако ночью температура по-прежнему будет минусовой.