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Снегопад снова придет в Москву 10 и 11 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Небольшой снегопад ожидается в Москве в субботу, 10 марта. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.

«Снегопад не будет носить интенсивного характера. По предварительным расчетам, в течение субботы выпадет лишь около 3 см снега», - цитирует агентство своего собеседника.

В ночь на субботу температура воздуха понизится до -12 градусов, днем столбики термометров покажут –3…–5 градусов. Снегопад продолжится и 11 марта.

Синоптики назвали начало весеннего сезона аномально снежным – после снегопадов 4 и 5 марта высота сугробов достигла 55 см. Температура воздуха ниже нормы примерно на 5,3 градуса, сообщает НСН.

Предполагается, что со вторника, 13 марта в Москву придет весенняя погода. Днем столбики термометров будут показывать до +3 градусов, однако ночью температура по-прежнему будет минусовой.  

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