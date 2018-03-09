Небольшой снег выпадет в Москве 10 марта

Снег вновь выпадет в московском регионе 10 марта и продолжит идти до воскресенья. Об этом сообщает погодный центр «Фобос».

«В субботу с утра начнётся снег, который будет идти весь день. Он не будет сильным, небольшой и временами», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя метеослужбы.

В ночь на 10 марта столбики термометров опустятся до отметки в 12 градусов мороза, днем воздух прогреется до –3 … –5 градусов. На следующий день выпадение снега сократится, он будет идти ночью и в первой половине дня. 11 марта температуры днем будут колебаться в диапазоне –2 … –4 градуса.

Ранее портал iz.ru писал, что 10 марта станет самым теплым днем с начала весны в столичном регионе.