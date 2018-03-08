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Зима в России может потеплеть на пять градусов к середине века

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В России средняя зимняя температура к середине ХХI века может повыситься на пять градусов из-за глобального изменения климата, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на центр «Антистихия» МЧС РФ.

«Наибольшее потепление коснется зимы: в период до 2020 года на большей части европейской территории России и Западной Сибири повышение температуры составит 1–2 градуса, а в середине XXI века повышение на 2–5 градусов прогнозируется на всей территории страны», — сообщается в документе. 

Отмечается также, что потепление будет существенно зависеть от времени года и региона. В Сибири и субарктических регионах повышение летних температур будет менее выраженным и составит 1–3 градуса к середине столетия. 

Ранее 7 марта климатологи назвали страны, которые исчезнут из-за глобального потепления.

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