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Синоптики рассказали о погоде в Москве на 7 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В среду, 7 марта, в российской столице ожидается до минус 7 градусов и небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре России.

Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха днем составит от минус 7 до минус 5 градусов, уточняет «Газета.ру».

Ожидается, что будет облачно с прояснениями, местами гололедица. Ветер будет восточный и юго-восточный, его скорость достигнет 3–8 м/с.

Ранее 6 марта стало известно, что на следующей неделе в Москву и область придет долгожданная оттепель, уже в понедельник, 12 марта, столбики термометров поднимутся выше нуля.

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