В Москве во вторник ожидается до 8 градусов мороза

Во вторник, 6 марта, в Москве ожидается до –8 градусов, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Гидрометцентр.

Днем ожидается переменная облачность, без осадков, местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом в юго-восточный, 3–8 м/с.

Ночью температура может опуститься до –15 градусов.

Ранее сообщалось, что аномальный для начала весны снегопад 4 и 5 марта увеличил высоту сугробов в Москве на 15 см, принеся в столичный регион более 40% месячной нормы осадков.