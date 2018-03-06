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В Москве во вторник ожидается до 8 градусов мороза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Во вторник, 6 марта, в Москве ожидается до –8 градусов, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Гидрометцентр.

Днем ожидается переменная облачность, без осадков, местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом в юго-восточный, 3–8 м/с.

Ночью температура может опуститься до –15 градусов. 

Ранее сообщалось, что аномальный для начала весны снегопад 4 и 5 марта увеличил высоту сугробов в Москве на 15 см, принеся в столичный регион более 40% месячной нормы осадков.

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