Суббота станет самым теплым днем с начала весны в Москве

Суточная температура в Москве окажется самой высокой с начала весны в субботу, 10 марта.

По данным синоптиков, ночью минимальная температура в Москве будет минус 6–8 градусов, днем — минус 2–4 градуса.

В воскресенье, 11 марта, в регион поступит порция более холодного воздуха, и ночью и днем мороз усилится на 2–3 градуса, передает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что 8 марта активные атмосферные фронты будут далеко от столицы, но местами не исключен слабый снег к вечеру. Минимальная температура в Москве — около минус 10 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до минус 3–5 градусов. Такая же погода ожидается и 9 марта.