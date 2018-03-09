В Москве около 10 тыс. единиц техники заняты в уборке снега

В работах по очистке столичных улиц от снега задействованы более 50 тыс. человек и около 10 тыс. единиц спецтехники. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Всего в работах задействовано порядка 10 тыс. единиц специальной и снеговывозящей техники», - сказано в заявлении, распространенном пресс-службой комплекса городского хозяйства Москвы.

Добавляется, что работы ведутся непрерывно. Также в ликвидации последствий снегопадов задействованы более 40 тыс. работников коммунальных служб и около 12 тыс. кровельщиков.

В праздничные дни все коммунальные и экстренные службы переведены на усиленный режим, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Автолюбителей призывают пересесть на общественный транспорт, чтобы не мешать работе коммунальных служб.

Синоптики назвали начало весеннего сезона аномально снежным – после снегопадов 4 и 5 марта высота сугробов достигла 55 см. Предполагается, что холодная погода продержится по меньшей мере до середины марта.

Согласно прогнозам, 10 и 11 марта в Московском регионе снегопад продолжится. В ночь на субботу температура воздуха понизится до -12 градусов, днем столбики термометров покажут –3…–5 градусов.