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В Москве продолжаются работы по очистке улиц от снега

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве продолжаются работы по очистке улиц города от снега. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Сбянин в своем микроблоге в Twitter.

Начало весеннего сезона в Москве признано аномально снежным – после снегопадов 4 и 5 марта высота сугробов достигла 55 см. Согласно прогнозам, зима задержится в столице по меньшей мере до середины марта. Ожидается, что к понедельнику, 12 марта, возможно выпадение еще 7 см снега.

Синоптики назвали зиму 2017-2018 года в Московском регионе второй по количеству осадков за последние 140 лет. Суммарно выпало 217,5 мм.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в уборке снега задействованы «до 60 тыс. человек и до 17 тыс. единиц уборочной техники». Столичных автолюбителей просят пересесть на общественный транспорт, чтобы не мешать коммунальным службам очищать улицы.  

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