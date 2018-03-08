В Москве продолжаются работы по очистке улиц от снега

В Москве продолжаются работы по очистке улиц города от снега. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Сбянин в своем микроблоге в Twitter.

В мартовские праздники все коммунальные предприятия, энергетические компании и экстренные службы переведены на усиленный режим. Работы по вывозу снега не прекращаются. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 8 марта 2018 г.

Начало весеннего сезона в Москве признано аномально снежным – после снегопадов 4 и 5 марта высота сугробов достигла 55 см. Согласно прогнозам, зима задержится в столице по меньшей мере до середины марта. Ожидается, что к понедельнику, 12 марта, возможно выпадение еще 7 см снега.

Синоптики назвали зиму 2017-2018 года в Московском регионе второй по количеству осадков за последние 140 лет. Суммарно выпало 217,5 мм.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в уборке снега задействованы «до 60 тыс. человек и до 17 тыс. единиц уборочной техники». Столичных автолюбителей просят пересесть на общественный транспорт, чтобы не мешать коммунальным службам очищать улицы.