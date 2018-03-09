Синоптики рассказали о первой оттепели в столичном регионе

Незначительная оттепель, после которой еще будут похолодания, придет в Москву и область на следующей неделе. Как рассказал специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец, температура воздуха в российской столице прогреется до плюс 2 градусов.

Он отметил, что ожидается большой суточный разброс температур: если ночью будет до минус 15 градусов, то днем прогнозируется от нуля до 5.

«Первые дни следующей недели – с 12 по 14 марта – погода будет антициклональная, солнечная, без осадков и с большим суточным разбросом температур. Ночами от минус 10 до минус 15 и днём от 0 до минус 5 градусов», – приводит его слова «РИА Новости».

В среду, 15 марта, ожидается первая небольшая оттепель, столбики термометров покажут до плюс 2 градусов. Однако после потепления ожидаются очередные похолодания, отметил Тишковец.

Ранее сообщалось, что сегодня в Москве выпадет небольшой снег, а в воскресенье в столице потеплеет до нуля градусов.