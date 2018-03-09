Синоптики рассказали о погоде в Москве на 9 марта

В пятницу, 9 марта, в Москве ожидается от минус пяти до минус трех градусов, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Гидрометцентр.

Днем будет облачно, местами ожидается снег. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с.

В ночь на 10 марта температура может опуститься до десяти градусов мороза.

Ранее синоптики сообщали, что суббота, 10 марта, станет самым теплым днем с начала весны в российской столице. Ночью минимальная температура составит минус 6–8 градусов, днем — минус 2–4 градуса. Но уже 11 марта похолодает на 2–3 градуса.