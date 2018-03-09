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Более 10 авиарейсов задержаны в Сочи из-за сильного ветра

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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В аэропорту Сочи задержан прилет 11 рейсов, также задерживается и вылет нескольких самолетов из-за сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«По данным на 16:45 мск, на прилет задержано 11 авиарейсов», –– приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что шесть самолетов направлены на запасной аэродром в Краснодар, один - в Минеральные Воды, один - в Анапу.

«Обслуживание задержанных рейсов ожидается в ближайшие часы. С пассажирами работают представители авиакомпаний», –– добавили в аэропорту.

8 марта сообщалось, что из-за мощных снегопадов в США отменили более 2,7 тыс. авиарейсов. Согласно данным портала FlightAware, только в международном аэропорту в Нью-Йорке отменено 529 рейсов.

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