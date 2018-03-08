Месячная норма осадков выпала во Владивостоке в ночь на 8 Марта

В преддверии Международного женского дня Владивосток засыпало снегом: сильнейший снегопад начался в ночь на 8 марта и по состоянию на 7:00 высота снежного покрова превысила 20 см.

Снега выпало больше, чем прогнозировали синоптики, отмечает сайт kp.ru. Осадки продлятся до 16:00, из-за чего на дорогах города возможно образование гололедицы, снежных заносов и накатов. Коммунальная техника продолжает расчищать дороги и тротуары, ночью работало более 100 единиц спецтехники.

Администрация Владивостока призвала автолюбителей воздержаться в четверг от поездок на личном транспорте.

Накануне из-за осадков власти Владивостока запретили въезд в город транспорта, перевозящего крупногабаритные и тяжелые грузы.