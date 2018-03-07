Въезд грузовиков во Владивосток запретили из-за снегопада

Ограничение движения вводится во Владивостоке в связи с сильным снегопадом, в город запрещен въезд большегрузов, также закрыта скоростная трасса Седанка-Патрокл.

Противогололедные реагенты уже рассыпают по улицам порядка 100 единиц техники. Работу снегоуборщиков затрудняет плотный поток транспорта. С последствиями снегопада дорожники будут разбираться круглосуточно, сообщает ИА PrimaMedia.

На время снега во Владивосток запрещен въезд транспорта, перевозящего крупногабаритные и тяжелые грузы. Также вводится ограничение для проезда всех транспортных средств по трассе Седанка–Патрокл.

Согласно прогнозам, снегопад на Дальнем Востоке продолжится до середины дня 8 марта. При этом синоптики ожидают ветер со скоростью до 22 м/с.