Серьезные пробки сковали Владивосток из-за снегопада

Серьезные пробки из-за неожиданно начавшегося снегопада и горожан, решивших уехать домой пораньше, образовались на транспортных магистралях Владивостока в пятницу, 19 января.

Местные жители, решив не дожидаться усиления снегопада, отправились домой пораньше и вызвали транспортный коллапс на дорогах города. На всех центральных магистралях наблюдались пробки в 10 баллов. Усложнило движение и дорожно-транспортное происшествие на Золотом мосту, где столкнулись четыре автомобиля, сообщает ИА PrimaMedia.

Специальная техника уже начала обработку улиц жидким реагентом и пескосолевой смесью. Снегоочистители и трактора-щетки находятся в готовности приступить к работе в случае усиления осадков в точках базирования. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Владивостока.

Автолюбителей призывают воздержаться от поездок на личном транспорте, так как это поможет обеспечить безопасность дорожного движения и поможет работе снегоуборочной техники. Если избежать поездки не удалось, водителей просят быть максимально осторожными.