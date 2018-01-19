Около 10 тыс. спецмашин задействованы в уборке снега в Москве

Около 10 тыс. снегоуборочных машин задействованы в уборке снега в Москве. За минувшие сутки в столице выпало порядка 10 см снега, сообщил руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин.

«В уборке города принимает участие порядка 10 тыс. единиц тяжелой техники. Это уборочные машины, самосвалы, грейдеры, тяжелая погрузочная техника. В общей сложности мы ожидаем прирост снежного покрова порядка 15 см», — приводит слова Орешкина РИА «Новости».

Он отметил, что в случае ухудшения погоды в пятницу в столице смогут задействовать дополнительную технику.

«Резервы есть. Это не самый сильный снегопад, это штатная ситуация», — подчеркнул Орешкин.

Ранее в связи с ухудшением погодных условий в Москве столичные власти призвали автомобилистов пересесть на общественный транспорт. По прогнозам синоптиков, сильные снегопады, метели и ветер продержатся в Москве в предстоящую пятницу и субботу.