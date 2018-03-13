В аэропорту Владивостока украли оборудование для майнинга криптовалют

Полицейские предъявили обвинения грузчикам аэропорта Владивостока в хищении оборудования для майнинга криптовалют. Подозреваемые задержаны.

По данным правоохранительных органов, грузчики похитили три аппарата, которые предназначены для заработка криптовалют, во время разгрузки багажа с рейса Сеул (Инчхон) — Владивосток.

Ущерб от действий работников грузового терминала аэропорта составил около 70 тыс. рублей, передает «Интерфакс».

Полицейские возбудили уголовное дело, в настоящий момент подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.