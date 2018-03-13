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Смертность от рака в России снизилась впервые за три года   

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Снижение смертности от онкологических заболеваний зафиксировали впервые за три года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

В 2017 году рак унес жизни 289 тыс. человек — на 3,5% меньше, чем в 2016-м. Как сообщили «Известиям» в Минздраве, это произошло в том числе благодаря широкому внедрению индивидуальной профилактики.

«Благодаря активному онкопоиску в 2017 году на ранних стадиях было выявлено около 56% злокачественных новообразований, а при ряде локализаций рака — до 85%», — заявили в ведомстве.

В Минздраве также отметили, что объем высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями за пять лет увеличился в 2,5 раза.

Подробнее — в материале «Известий»:

Смертность от рака снизилась впервые за три года   

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